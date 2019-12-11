РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 дек. В индустриальном парке «Коледино» появится новый производственно-складской комплекс ООО «Виннер Логистик», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Получено разрешение на строительство производственно-складского комплекса ООО «Виннер Логистик». Объект площадью более 16 тысяч квадратных метров будет размещен в индустриальном парке «Коледино». Объем инвестиций составит 500 миллионов рублей, также планируется создать 80 новых рабочих мест. На данных площадях будет организован склад товаров народного потребления», – говорится в сообщении.

Удобное расположение парка «Коледино» – в 20 километрах к югу от Москвы, на скоростном Симферопольском шоссе – позволяет разместить на его землях как крупные индустриально-производственные кластеры, так и средние и малые промышленные предприятия, складские комплексы и крупные торговые центры.