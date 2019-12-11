РИАМО (МЫТИЩИ) – 11 дек. Муниципальный центр управления регионом (МЦУР) официально открыли в среду в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации городского округа.

Центр управления регионом – это офис, куда стекаются обращения жителей в круглосуточном режиме с помощью уникальных информационных систем. Глава Мытищ Виктор Азаров и руководитель областного ЦУР Илья Карасев оценили систему функционирования центра.

«Приоритет – это быстрая отработка жалоб, чтобы они отрабатывались в срок и были приняты качественные решения. Мы должны показывать эффективность в этом направлении. ЦУР запустили в 63 муниципальных образованиях, к концу года во всех муниципалитетах Московской области будут запущены ЦУРы. Хочу поздравить коллег, они в начале пути, все сделали хорошо. Сейчас главное – качественно начать работать. Количество новых жалоб, просрочек покажет эффективность работы, сейчас давать оценку рано. Через месяц – два мы сможем оценить работу муниципального ЦУРа», – сказал Карасев.

Мытищинский ЦУР в тестовом режиме начал свою работу в октябре текущего года. Как записаться к врачу, в школу или детский сад, навести порядок на дороге, убрать своевременно мусор, подъезд, двор решается по принципам концепции ЦУРа: «Все знаем – быстро решаем – не допускаем».

На первом этапе создается «тепловая карта» проблем, выявляются точки напряженности и отображается динамика. Второй этап включает оперативное доведение проблемы до конкретного исполнителя, присвоение сроков выполнения задачи и контроль качества решения. Третий этап подразумевает предотвращение аналогичных проблем в будущем.

Около 70% операционных обращений решаются в оперативном режиме. Оставшиеся 30% – это более ресурсоемкие жалобы и предложения, например, построить тот или иной объект, вопросы модернизации инфраструктуры.