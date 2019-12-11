РИАМО - 11 дек. В столичном «Экспоцентре» официально открылась XXVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка - 2019», которая продлится до 15 декабря, передает в среду корреспондент РИАМО.

В крупнейшей в стране тематической выставке принимают участие свыше 1,6 тысячи организаций народных художественных промыслов, творческих объединений, индивидуально работающих мастеров и ремесленников из 65 регионов России. Выставка разместилась в шести залах, изделия экспонируется по отраслевому принципу: салоны фарфора и керамики, лаковой живописи, художественной резьбы по дереву и кости, росписи по металлу, художественного ткачества и ковроделия, художественной обработки металла, кожи, хрусталя, стекла и так далее.

Свои лучшие изделия представили всемирно известные центры народного искусства: хохломская и городецкая роспись по дереву, гжельский и кисловодский фарфор, великоустюжское черневое серебро, ростовская финифть, вологодское и елецкое кружево, богородская резьба по дереву, кубачинские изделия из серебра, холмогорская и тобольская резная кость.

Так, посетителям будет интересно клинское предприятие елочных игрушек «Елочка», которое приготовило целую коллекцию новогодних украшений на военную тему и тему Победы, а также серия панно златоустовской гравюры на стали, коллекция великоустюгских серебряных изделий и ваза кубачинского мастера в технике гравировки, чернения с позолотой и перегородчатой эмалью.

Коллективный стенд Ярославской области привлечет внимание публики новыми дизайнерскими решениями и разноплановой программой. Около стенда Республики Карелия расположилась деревянная лодка, сделанная местным мастером с ограниченными возможностями.

На выставке-ярмарке «Ладья» впервые проведут фестиваль костюма и народных промыслов «Сарафан». Состоится показ работ мастеров-реконструкторов и мастеров современного fashion-дизайна.

На территории выставки расположился «Город мастеров», где ведущие художники и мастера проводят мастер-классы по росписи по дереву, ткани и металлу, а также по гончарству, резьбе по кости, камню и дереву, кружевоплетению и ювелирному искусству.

В гастрономической зоне можно отведать экопродукцию: чай, мед, сладости и многое другое.

На двух сценических площадках пройдет концертная программа с участием как профессиональных артистов, так и творческих коллективов со всей России.

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка - 2019» продлится до 15 декабря.