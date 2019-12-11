РИАМО (МЫТИЩИ) – 11 дек. Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» проверят транспортные средства, перевозящие опасные грузы, сообщается на сайте администрации городского округа.

С 9 по 15 декабря ГИБДД проводит профилактическую операцию «Опасный груз». Мероприятие проводится в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов.

«В ходе проведения операции «Опасный груз» при надзоре за дорожным движением сотрудниками отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» проводится проверка транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов, обращается особое внимание на соответствие конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования ДОПОГ, соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у водителей необходимых документов», – говорится в сообщении.

Ответственность за нарушение в данной сфере регламентируется статьей 12.212 КРФ об АП «Нарушение правил перевозки опасных грузов». Нарушение правил перевозки опасных грузов влечет наложение административного штрафа или лишение права управления транспортными средствами.

Одновременно с этим Мытищинская Госавтоинспекция доводит до сведения граждан, что до 1 января 2021 года при получении в органах Госавтоинспекции свидетельства на перевозку опасных грузов, не требуется предъявлять свидетельство об официальном утверждении типа цистерны, об испытании и проверке цистерны (изменения от 22.12.18 года в постановлении правительства РФ от 16 марта 2018 года №285).