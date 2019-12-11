РИАМО - 11 дек. В столице каждый год проводят 80 тысяч различных творческих мероприятий, четыре выставки в среднем открывается в городе ежедневно, сообщил журналистам руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«У нас ежегодно проходит 80 тысяч различных творческих мероприятий - это спектакли, выступления, концерты, фестивали. У нас в среднем где-то четыре выставки в день открывается», - сказал Кибовский.

По его словам, Москва не уступает другим крупным мегаполисам мира по культурной составляющей, а культурная повестка лидирует в столице наравне с экономикой, транспортом и другими областями.