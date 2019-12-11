Отмена визового режима между Россией и ОАЭ в феврале 2019 года привела к тому, что Дубай, Абу-Даби и Рас-эль-Хайма стали одними из лидеров в топе направлений для путешествий зимой. Арабская экзотика для россиян стала альтернативой Египту, а для семей с детьми решила вопрос с долгим перелетом. Кроме пляжного отдыха и самой высокой в мире смотровой площадки, в Эмиратах есть собственный Лувр, своя «пизанская башня» и свой аналог «Диснейленда». Обозреватель РИАМО совместно с туроператором Coral Travel узнала, как провести зимний пляжный сезон в ОАЭ.

Когда ехать

предоставлено Rixos The Palm Dubai

Высокий сезон в эмиратах начинается в октябре, когда жара спадает и температура колеблется в районе плюс 20 – плюс 30 градусов, по утрам песок может быть еще холодным, а вода на пляжах Персидского залива – 20 градусов. Отдыхать комфортно там можно до апреля, так как с мая температура поднимается уже до плюс 35.

Самое лучшее время для поездки как раз зима – с декабря по февраль, когда температура достигает комфортных плюс 25 градусов. По мнению экспертов, это идеальное время не только для пляжного отдыха, но и осмотра многочисленных достопримечательностей.

Выгоднее всего ехать в январе-феврале, когда тур на двоих в пятизвездочный отель по системе «Ультра все включено» можно купить примерно от 145 тысяч рублей за неделю с перелетом. Самый дорогой тур в этот же период будет стоить порядка 200 тысяч рублей.

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Как добраться

предоставлено Rixos The Palm Dubai предоставлено Rixos The Palm Dubai 1 из 2

Из Москвы проще всего улететь в Дубай – регулярные рейсы есть у Emirates Airlines, «Аэрофлота», Etihad, «Уральских авиалиний» и других авиакомпаний, а также летают чартеры, например, Royal Flight.

В Абу-Даби рейсов меньше, ежедневные только у Etihad, также из Москвы два раза в неделю летает чартер «Уральских авиалиний», обслуживающий туристов Coral Travel.

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Где остановиться

предоставлено Rixos The Palm Dubai предоставлено Rixos The Palm Dubai предоставлено Rixos The Palm Dubai 1 из 3

Самый туристический эмират, где расположено больше всего достопримечательностей и отелей, – Дубай.

Один из лучших отелей здесь – Rixos The Palm Dubai, он расположен в восточной части искусственного острова Пальма Джумейра. Остров славится лучшими пляжами в Дубае и видами – из номеров отеля открывается вид на небоскребы, сверкающую на горизонте Дубай Марину, воды Аравийского залива, лагуны и архитектуру самой Пальмы Джумейра. Остановиться можно в более 300 номерах с панорамными окнами и террасами. Также в стоимость проживания входит оздоровительный спа-центр и мини-бар в номере. Интересно, что это первый отель в ОАЭ, который предлагает мульти-концепцию, то есть он подойдет как для семейного отдыха, так и для пар без детей и молодежи. С января 2020 года отель переходит на работу по единой концепции питания «ультра все включено», куда войдут более 100 брендов напитков и неограниченное пользование ресторанами а-ля карт.

предоставлено Rixos The Palm Dubai предоставлено Rixos The Palm Dubai предоставлено Rixos The Palm Dubai 1 из 3

Тем, кто хочет пожить в небоскребе и успеть на все тусовки, стоит обратить внимание на Rixos Premium Dubai, расположенный в районе Джумейра Бич. Отель расположен рядом со знаменитым «Дубай Марина Молл» и особенно понравится парам без детей, так как славится лучшими вечеринками в городе, куда ходят даже местные жители. В номерах можно сделать лучшие селфи – с видом на самое большое в мире колесо обозрения. Всего в отеле более 400 номеров на первой береговой линии, девять ресторанов и баров, фитнес-центр с видом на море и традиционный турецкий хамам. Вечеринки в этом отеле устраивают независимо от дня недели, как у бассейна, так и в многочисленных заведениях на территории комплекса.

предоставлено Rixos Premium Saadiyat Island предоставлено Rixos Premium Saadiyat Island предоставлено Rixos Premium Saadiyat Island 1 из 3

В городе шейхов и самом богатом эмирате Абу-Даби нет пробок и суеты, как в Дубае. Сюда можно приезжать для релаксирующего отдыха – в свадебное путешествие или для отдыха с детьми. Этот эмират – один из самых зеленых в ОАЭ, а песчаные пляжи многие сравнивают с мальдивскими, но он и самый дорогой. Среди такой природы хочется остановиться во дворце, например, в отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Он расположен в 20 минутах езды от центра города – на заповедном острове Саадият, особенность которого в том, что черепахи бисса здесь откладывают яйца. В отличие от многих эмиратских отельных пляжей, здесь пляж – природный, он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

предоставлено Rixos Premium Saadiyat Island предоставлено Rixos Premium Saadiyat Island 1 из 2

Остановиться можно в одном из около 400 номеров или вилле, которые сочетают в себе микс восточной и европейской культур. Также в распоряжении гостей спа-центр со снежной комнатой, фитнес-центр, аквапарк и волновой бассейн. Во внутреннем дворе отеля по вечерам выступают музыканты.

предоставлено Rixos Premium Dubai предоставлено Rixos Premium Dubai 1 из 3

Многие российские туристы выбирают для отдыха цветущий эмират – Рас-эль-Хайму. Стоимость отдыха здесь ниже, чем в Дубае и Абу-Даби, а соотношение цена-качество в отелях не уступает им. Радует, что песчаные пляжи еще не затоптаны туристами, а любимая многими концепция All inclusive также представлена.

Поселиться в Рас-эль-Хайме можно в курортном отеле с самым большим спектром развлечений – Rixos Bab Al Bahr, который тоже работает по системе «все включено». Отель находится на пляже искусственного острова Аль-Марьян. Здесь ежедневно проходят выступления различных музыкальных направлений, танцевальные представления, оперные концерты, акробатические этюды и шоу, которые рассчитаны как на взрослую аудиторию, так и на детей и подростков.

Разместиться здесь можно в одном из 650 номеров с видом на Персидский залив. Кроме баров и ресторанов, отель располагает собственным ночным клубом.

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Что посмотреть

Дубай

предоставлено Rixos The Palm Dubai

В Дубае почти все достопримечательности и даже обычные городские объекты попадают под определение самые-самые. Такое ощущение, что страна хотела доказать свою значимость, построив самую длинную в мире ветку метро без машинистов, самый большой торговый центр и самую высокую смотровую площадку.

Но, безусловно, первое, что вы заметите еще из иллюминатора, это небоскребы – главная визитная карточка Дубая. В городе уже около тысячи высоток, многие из которых являются гостиницами. Наибольшего внимания заслуживает Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире, которое в Дубае видно из любого района. Здание в 163 этажа высотой 828 метров занимают отель, офисы, апартаменты, ресторан, тренажерный зал и смотровые площадки – на 124-м, 125-м и на 148-м этаже. Именно из этих панорамных окон делают лучшие фото вечернего города. Билет на смотровую – около 3 тысяч рублей.

После смотровой площадки стоит посмотреть Дубайский фонтан, который

находится рядом с Бурдж-Халифой. Его особенность – подсветка и высоченные струи до 150 метров, которые взмывают вверх в такт музыке. Посмотреть эту достопримечательность можно бесплатно.

Альтернативой Бурдж-Халифе может стать самая большая фоторамка в мире – Рамка Дубая, которую местные зовут «золотой рамкой», так как ее поверхность позолоченная. Фишка новой достопримечательности в том, что она соединяет старый и новый Дубай, но туристам она интересна как смотровая площадка. В отличие от Бурдж-Халифы, откуда лучший вид на небоскребы открывается в сумерки, на «золотую рамку» стоит приходить днем. Хотя бы для того, чтобы пройтись по стеклянному полу. Цена билета – около 900 рублей.

Небоскребы в Дубае можно посмотреть и с воды, например, отправившись на прогулку на катере в Dubai Marina – одну из самых фешенебельных яхтенных пристаней в мире. Самый доступный вариант – прокатиться на катере, обойдется это примерно в 2500 рублей. Фотографии с воды могут составить конкуренцию фото с Бурдж-Халифы.

Абу-Даби

Знакомство со столицей ОАЭ Абу-Даби стоит начать с одной из самых фотографируемых в Эмиратах мечетей – шейха Зайда. Белая мечеть из мрамора, колонны и аркады которой отражаются в искусственных озерах, является одной из шести самых больших мечетей в мире. Сооружение представляет собой смесь мавританского, арабского и персидского стилей. Посетить мечеть бесплатно могут представители всех конфессий, но при условии, что будут одеты подобающим образом. Впрочем, женщины могут взять платье напрокат перед входом в мечеть.

Из объектов must see в Абу-Даби туристам рекомендуют посетить два парка развлечений – Ferrari World и Warner Brothers World. Учитывая, что билеты недешевые – примерно 5100 рублей в один парк, то выбрать для посещения стоит что-то одно.

Взрослым будет больше интересен тематический парк с экстремальными аттракционами Ferrari World, тематика которого связана с историей одноименного бренда. Основная фишка парка – ультраскоростные американские горки. Например, самая быстрая в мире американская горка Formula Rossa, скорость которой 240 км/ч. В парке можно проехать на «Феррари» по городам Италии или совершить полет над знаковыми местами этой страны. Для тех, кому экстрима недостаточно, – аттракцион Flying Aces с самой высокой в мире петлей.

Семьям с детьми и любителям мультиков, а не экстрима стоит прогуляться по парку Warner Bros. World Abu Dhabi, где впадут в детство даже 30-летние. Он посвящен кинематографии и анимации легендарной голливудской киностудии. Здесь можно отправиться в дом Тома и Джерри, искать привидения в мире Скуби-ду, проехать по деревне семейки Флинстоунов или подняться в лифте на спецзадания Бэтмена. Обратить внимание также стоит на аттракцион «Зеленый фонарь». На территории парка много сувенирных магазинов, посвященных популярным героям анимации, среди которых розовый дракончик Дино, Джокер, Том и Джерри и многие другие.

Парки в Абу-Даби располагаются на острове Яс, который у фанатов автогонок славится трассой Yas Marina Circuit, где в ноябре проводятся Гран-при «Формулы-1». За дополнительную плату можно арендовать гоночный автомобиль и прокатиться с инструктором (от 5000 рублей).

Ценителям искусства стоит обязательно заглянуть в местный Лувр – филиал знаменитого парижского музея. В коллекции – полотна Ван Гога, Мане, Матисса и многих других художников. В музее постоянно проходят временные выставки, сюда привозят Модильяни, Пикассо, Шагала, Рембрандта и других мастеров. Цена билета – около 1000 рублей.

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Что привезти

предоставлено Rixos

Самый популярный подарок из Эмиратов – финики, которые там представлены в разном виде. Это могут быть стандартные сухофрукты, финики в глазури, в бельгийском шоколаде, с медом, варенье из фиников, финики с миндалем и фисташками и пр. Цена десерта варьируется в зависимости от сорта – от 200 до 4000 рублей за упаковку. Покупать можно как в супермаркетах (один из самых недорогих – сеть Carrefour), так и на местных рынках, где можно все продегустировать и поторговаться.

Еще один необычный сувенир – шоколад с верблюдом. Он сделан на основе верблюжьего молока и в магазинах представлен как в форме классической плитки, так и конфет разных конфигураций. На вкус это обычный шоколад без какого-то специфического привкуса. В среднем за шоколадного верблюда придется отдать около 1500 рублей.

Нельзя приехать в ОАЭ и уехать оттуда без специй – шафрана, корицы, барбариса и пр. Приправы здесь представлены не только на рынке специй Dubai Spice Souk, но и в каждом сетевом супермаркете, даже в экспозиции местного Лувра есть напоминание о специях. Для удобства туристов они расфасованы по 100 грамм, так что можно купить специи в подарок. Также в Эмиратах можно купить необычный кофе с кардамоном (около 600 рублей).

Еще один сувенир из эмиратов – национальная одежда: мужской головной убор арафатка или женская одежда абайи. Их можно носить во время путешествий по мусульманским странам.

Более универсальный подарок – арабские духи, которые продаются в любом торговом центре и в дьюти-фри. В основном восточные ароматы тяжелые, но зато универсальные – подарить их можно как мужчине, так и женщине. Два флакона духов вам обойдутся в 4000 рублей.

Получить подробную информацию о турах в ОАЭ и сеть отелей RIXOS можно на сайте.