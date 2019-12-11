РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска до 15 декабря будут проверять водителей, перевозящих опасные грузы, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В Московской области, в том числе и в Подольске, с целью недопущения нарушений при перевозке опасных грузов, в период с 9 по 15 декабря будет проводиться оперативно-профилактический рейд «Опасный груз», – говорится в сообщении.

К опасному грузу относятся вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности. Перевозка таких грузов осуществляется по специальным правилам.