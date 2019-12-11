РИАМО - 11 дек. VII Московская международная биеннале молодого искусства пройдет с 13 июля по 13 сентября 2020 года, программа будет разбита на четыре блока, принять участие сможет любой желающий до 35 лет, сообщил журналистам в среду комиссар биеннале Алексей Новоселов.

«В седьмой раз проводим такой интересный арт-проект. Мы его продолжаем, мы его финансируем, мы его поддерживаем. <…> Сегодня мы абсолютно интегрированы в международную повестку - наши художники работают там, зарубежные художники работают здесь. <…> Площадок много, проектов много и программа обширная», - сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Он отметил, что в формировании самой содержательной части биеннале никто из чиновников не принимает участие, что позволяет сделать мероприятие максимально свободным и открытым для творчества.

Планируется, что музей Москвы станет центральной площадкой биеннале.

«Программа будет состоять из четырех блоков: основной проект, параллельная программа, специальная программа и образовательная программа. В основе биеннале всегда основную роль играл открытый конкурс. Мы остаемся в этих же параметрах - это международный открытый конкурс. Основной проект будет состоять из двух международных open call-ов», - сказал Новоселов.

Он уточнил, что фокус предстоящего биеннале будет направлен на открытый конкурс для кураторских проектов, поэтому первый блок - это конкурс для кураторских проектов, где победители реализуют свои работы на пространстве музея Москвы. Второй блок сделан для художников - творцы представят свои side-specific работ для внутреннего двора музея.

По его словам, возрастной принцип с возрастным ограничением до 35 лет сохраняется и распространяется как на кураторов, так и на художников. Он также отметил, что биеннале впервые выходит за пределы летнего времени, что позволит захватить День города Москвы.