РИАМО - 11 дек. В подмосковном Волоколамске начался фестиваль-презентация концепции пространственного развития города «Говорят жители», старт мероприятию дала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, передает в среду корреспондент РИАМО.

Фестиваль представляет собой промежуточный итог совместной работы команды, в которую вошли общественники, жители и представители администрации Волоколамского городского округа. Работа началась в 2018 году на конкурсе губернатора Московской области «Точки роста».

«Главный принцип губернатора, всей команды - это обратная связь с жителями. У нас жители всегда правы. В области ведется большая работа. На каждый вопрос, на каждую жалобу получаете свой ответ и решение. Сегодня мы начинаем работу с любым проектом только после того, как посоветуемся с жителями», - сказала Виртуозова.

В октябре 2018 года команда Волоколамского округа стала одним из победителей конкурса «Точки роста» и получила грант губернатора в размере 150 миллионов рублей на развитие муниципалитета.

Благодаря гранту продолжилась совместная работа над проектами по развитию комфортной городской среды. Команда Волоколамского округа вошла в число финалистов проекта «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив и в ноябре 2019 года презентовала результаты своей деятельности вице-премьеру Российской Федерации Виталию Мутко.

«Когда губернатор учредил конкурс «Точки роста», проект Волоколамского городского округа стал лидером», - подчеркнула Виртуозова.

В течение 2019 года жители и администрация округа составили проекты благоустройства исторического центра города, улиц Парковой и Школьной, парка Победы. Реализация проектов либо началась, либо стартует в 2020 году.

На фестивале можно посмотреть фотопрезентацию концепции благоустройства, познакомиться с местными ремесленниками и фермерами. Кроме того, пройдет пленарная дискуссия о важности взаимодействия с жителями.