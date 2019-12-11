РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Благоустройство территории у святого источника в деревне Валищево Подольска планируют завершить весной 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Зону отдыха у родника вблизи деревни Валищево Подольска ожидают масштабные преобразования. Деревня Валищево известна с XVIII века, в ней расположена церковь Успения Пресвятой Богородицы. Храм сооружен в традициях русского зодчества XVII века. Еще одной достопримечательностью деревни является родник, который считается святым источником.

«В настоящее время на территории возле святого источника в деревне Валищево идут благоустроительные работы. На площади 0,8 гектара предполагается обустроить зону с элементами ландшафтного дизайна, озеленения и малыми архитектурными формами для большего удобства посетителей родника. Все работы планируется завершить весной 2020 года», – говорится в сообщении.

Проектом благоустройства предусмотрена организация съезда с автодороги к источнику с пешеходной дорожкой вдоль проезда и разворотной площадкой в виде кругового движения, создание прогулочной зоны вдоль реки Рожайки. Также в ходе работ уберут поросль растений, валежник, вырубят мелкий сорняковый кустарник, расчистят подходы к воде, сделают дорожки вдоль берега шириной 2 метра и посеют газонную траву. Помимо этого, здесь появятся скамейки и новые клумбы.

Благоустройство проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2024 года.