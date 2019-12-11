РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска рассказали посетителям торгового центра о соблюдении правил по перевозке детей в автомобилях, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В торгово-развлекательном центре «Гран Сити» Подольска на днях сотрудники ГИБДД организовали тематическую площадку в ходе акции «Пристегни, сбереги!». Госавтоинспекторы информировали посетителей торгового центра о необходимости использования детских удерживающих устройств, правильности их применения, а также обязательном ношении на верхней одежде световозвращающих элементов», – говорится в сообщении.

Участникам акции подарили тематические листовки о правильном подборе и использовании детского удерживающего устройства, а также световозвращающие элементы.