РИАМО - 11 дек. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил в поддержку идеи министерства финансов РФ о об уменьшении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из иностранных интернет-магазинов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов выступил с предложением снизить до 100 евро порог беспошлинного ввоза посылок на территорию России с 1 июля 2020 года, а следующим шагом опустить границу до 50 евро с 1 января 2021 года, а с 1 января 2022 года до 20 евро.

«Ранее обсуждалось снижение порога беспошлинного ввоза в РФ посылок с 1 января 2020 года с 500 евро до 200 евро», - сказал пресс-секретарь главы Кабмина РФ Олег Осипов.

Он отметил, что Медведев сказал, все представленные предложения будут рассмотрены на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Это предложение будут еще обсуждать, в том числе и в евразийской комиссии.

При отправке посылки частному лицу для личного использования пошлина не платится, что существует при обычной рознице. Это приводит к оттоку прибыли и налогов из России в зарубежные интернет-магазины. Чтобы этого избежать, выдвинули предложение сделать жестче условия беспошлинного ввоза на территории ЕАЭС.