РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. Воспитанница люберецкой спортивной школы олимпийского резерва Лидия Соколова заняла второе место на проходящем в Израиле первенстве Европы по тяжелой атлетике, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Первенство Европы проходит в Израиле с 7 по 15 декабря. В нем соревнуются юноши и девушки 13-15 лет.

«Лида Соколова заняла второе место в весовой категории до 76 килограммов. Поздравляю Лидию и ее тренера Кирилла Завадского с заслуженной победой», – сказал Ружицкий.