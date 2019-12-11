РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В Подольском выставочном зале 19 декабря откроется выставка работ учащихся художественной студии Игоря Бабаянца «Рождество», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Выставка учащихся художественной студии заслуженного работника культуры России, известного художника-графика, члена Союза художников России Игоря Бабаянца «Рождество» откроется в Подольском выставочном зале 19 декабря. Экспозиция продолжит свою работу до 12 января 2020 года включительно», – говорится в сообщении.

Художественная студия Игоря Бабаянца была основана в 1986 году. Обучение детей в студии строится на принципах русского художественного реализма. В рисунках – это грамотное построение и четкая штриховка объема. В живописи – цвет, заданная гамма, передача пространства.

Торжественное открытие состоится 19 декабря в 16:00 по адресу: проспект Ленина, дом 113/62.