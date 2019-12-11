РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. Резиденцию главного зимнего волшебника Деда Мороза откроют в подмосковном Красногорске 14 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В городском парке пройдут праздничные мероприятия, кульминацией вечера станет зажжение огней на новогодней елке 14 декабря. Резиденция Деда Мороза распахнет свои двери в 17:00. В программе будет кукольная интермедия «Сказка приходит в дом», огненное шоу, выступление детского музыкального театра «Забияки» и многое другое», – говорится в сообщении.

15, 21, 22, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря с 14:00 до 17:00 в волшебной мастерской Деда Мороза будут проходить творческие мастер-классы.

«С 26 по 31 декабря с 12:00 до 14:00 городской парк приглашает юных красногорцев на интерактивные программы и дискотеки. Не пропустите яркие события зимней сказки!» – заключается в сообщении.