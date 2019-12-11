РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Предприятие «Водоканал» приступило к реконструкции биоблока Подольских очистных сооружений, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«МУП «Водоканал» округа приступил к реконструкции биоблока Подольских очистных сооружений. Это масштабная работа, которая проводится предприятием параллельно с мероприятиями по ликвидации ветхих очистных сооружений Климовска. В ходе работ будет произведена реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) в микрорайоне Климовск, на которую поступают стоки из юго-западной части микрорайона Гривно», – говорится в сообщении.

Предприятию предстоит проложить две нитки трубопроводов, при этом общая протяженность трассы климовского коллектора составит более 5,5 километров, а суммарная длина трубопроводов – более 11 километров. Работы начались в ноябре 2019 года на улице Свердлова, 54 в Подольске.

В настоящее время трасса коллектора проложена до улицы Высотной. Работы ведутся бестраншейным способом с применением горизонтально направленного бурения. Перейдя улицу Высотную, специалисты остановят работы перед заправкой «Лукойл», а в 2020 году прокладку сети продолжат вдоль деревни Северово.

Масштабная реконструкция подольских очистных обеспечит возможность приема дополнительных стоков. Лимит финансирования работ в 2019 году составляет 324 миллиона рублей. Запланированный на текущий год объем работ будет выполнен до конца декабря.

«В данный момент на подольских очистных сооружениях компанией ООО «Энергострой» ведется монтаж 2 дополнительных аэротенков и 8 вторичных отстойников, которые дополнят мощности биоблока до 150 тысяч кубометров стоков в сутки. Всего после реконструкции заработает 6 аэротенков», – отмечается в материале.

После того, как будут возведены железобетонные емкости, начнется монтаж оборудования. Также в здании воздуходувной насосной станции будут смонтированы 2 дополнительные воздуходувные станции. Они будут обеспечивать необходимый объем подачи воздуха в строящиеся аэротенки биоблока. Окончание работ запланировано в 2021 году. В результате масштабных работ, проводимых МУП «Водоканал» Подольска, прекратятся сбросы в реку Пахра недостаточно очищенных сточных вод.

Источниками финансирования являются бюджеты трех уровней – федерального, регионального и муниципального, общий объем затрат составит более 1,4 миллиарда рублей.