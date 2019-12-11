РИАМО - 11 дек. Бамбуковые медведи из Московского зоопарка Диндин и Жуи вошли в число претендентов на почетную международную премию Giant Panda Global Awards 2019, которая считается высокой наградой и присуждается путем онлайн голосования, сообщается на странице «ВКонтакте» Московского зоопарка.

«Диндин попала в номинацию «Любимая панда за пределами Китая». В номинации панда-событие года представлено открытие павильона «Фауна Китая» в нашем зоопарке, прошедшее с участием первых лиц России и КНР, а также торжественное прибытие Диндин и Жуи в столицу», - говорится в посте.

Представлена еще одна важная номинация - панда-персона года. На премию в этой номинации в числе других кандидатов выдвинута генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Появление Диндин и Жуи в Московский зоопарк сало важным событием зоопарка. Право содержать больших панд получают только ведущие зоопарки мира, соответствующие высоким международным стандартам.

С приездом бамбуковых медведей зоопарк получил возможность принять участие в одной из важнейших природоохранных инициатив современного мира - в программе по сохранению, изучению и размножению большой панды.

Панды Диндин и Жуи живут в зоопарке уже более полугода. Чтобы увидеть этих медведей приезжают люди с разных концов света.