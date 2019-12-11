РИАМО - 11 дек. В декабре в Подмосковье состоялась почти 1 тысяча показов фильма «Волонтеры будущего», показы продолжатся до конца месяца, сообщил РИАМО генеральный продюсер медиапроекта «Волонтеры будущего» Никита Тихонов-Рау.

«В Московской области начиная с 5 декабря состоялись 975 показов фильма «Волонтеры будущего» на 204 площадках. Заявки из Московской области продолжают поступать», - сказал Тихонов-Рау.

По его словам, кинопоказы могут продолжаться до конца декабря в школьных группах продленного дня, молодежных палатах, в рамках различных новогодних мероприятий, а также других школьных и внешкольных событий. Заявку на показ можно подать на сайте волонтерыбудущего.рф.

Фильм «Волонтеры будущего» - это серия вдохновляющих историй о молодых волонтерах в возрасте от 10 до 17 лет. Это кино о детях со всей России, от Сахалина до Краснодарского края, которые помогают другим людям. Ребята трудятся ради сохранения дикой природы, помогают людям с ограниченными возможностями здоровья интегрироваться в общество, заботятся о бездомных животных, разрабатывают полезные компьютерные решения, разыскивают останки бойцов Великой Отечественной войны.