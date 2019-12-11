РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 дек. В подмосковных Люберцах таксист врезался в ограждение Дворца спорта «Триумф», проводится проверка, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Инцидент произошел в среду ночью.

«Водитель такси совершил наезд на ограждение Дворца спорта «Триумф» в Люберцах. Пострадавших в итоге нет», – сказала собеседница.

Она отметила, что полиция проводит проверку, причины случившегося устанавливают.