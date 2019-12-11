РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 дек. Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Волкову из подмосковных Люберец в честь 90-летия вручили знак отличия «За вклад в развитие городского округа Люберцы», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Десятого декабря Николаю Волкову исполнилось 90 лет. В среду во Дворце спорта «Триумф» прошло торжественное празднование с участием главы округа Владимира Ружицкого и депутатов.

«Вы – огромной души человек, неунывающий, бодрый. Вы никогда не робеете. В этот день хочу вас поздравить с юбилеем! Депутаты муниципалитета хотят вручить Вам знак отличия «За вклад в развитие городского округа Люберцы», – сказал Ружицкий.

Депутаты вручили знак отличия и цветы. Они отметили, что знак достался Николаю Волкову за многолетнюю плодотворную деятельность в Люберцах.