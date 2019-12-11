РИАМО – 11 дек. Тревожные кнопки необходимо установить в квартирах, где проживают инвалиды или дети с одним опекуном, сообщает Газета.ru.

Такое предложение высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. Он считает, что это должно быть сделано за счет государства.

«Нужно, чтобы это было сделано за счет государства, потому что у семей, где только один опекун, или ребенок инвалид, как правило не очень высокие доходы. В целом это должна быть целая программа обеспечения жильем, которое было бы оборудовано для проживания таких семей», - сказал Смолин.

По его словам, такие кнопки необходимо устанавливать только при заявлении и не устраивать массовые проверки квартир с целью выявления неблагополучных семей.

«Проверять начнут всех подряд, и я не уверен, что в семьях, где все более менее благополучно, будут рады таким проверкам. У нас количество проверок скоро будет больше, чем количество проверяемых», - заключил Смолин.

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