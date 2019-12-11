РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. 17 сотрудников управления службы судебных приставов городского округа Балашиха наградили благодарственными письмами за безупречное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В среду приставов награждал депутат Мособлдумы Николай Черкасов по поручению председателя регионального парламента Игоря Брынцалова. Он отметил профессионализм и результативность балашихинской службы судебных приставов, поблагодарил за труд и пожелал новых успехов.

«Благодарственные письма за безупречное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм вручили 17 сотрудникам управления службы судебных приставов по Балашихе и микрорайону Железнодорожный», – говорится в сообщении.

Руководителя отдела наградили памятной юбилейной медалью и удостоверением к нагрудному знаку, подписанное председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым.

По словам Черкасова, отдел судебных приставов городского округа Балашиха является одним из лучших в Московской области. По показателям на сегодняшний день в региональную бюджетную систему ими перечислено более 530 миллионов рублей, в том числе задолженность по налоговым платежам в сумме 460 миллионов рублей.