РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 11 дек. Домодедовская центральная городская больница приглашает доноров на сдачу крови 13 декабря, сообщается на странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«13 декабря с 9:00 до 12:00 Домодедовская ЦГБ приглашает доноров на кроводачу. Забор крови состоится в конференц-зале стационара по адресу: город Домодедово, улица Пирогова, дом №9. При себе необходимо иметь паспорт с пропиской в городе Москве или Московской области (постоянная и временная регистрация)», – говорится в сообщении.

Накануне сдачи крови нужно избегать приема жирной, мясной и молочной пищи, значительных физических нагрузок, нежелательно сдавать кровь после ночного дежурства. Обязательно нужно легко позавтракать сухариками, фруктами, овощами, соками или сладким чаем. От курения необходимо воздержаться за 3 часа до сдачи крови, от алкоголя – за 48 часов.