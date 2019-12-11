РИАМО - 11 дек. Институт «Урбаника» проанализировал 100 крупнейших городов России с населением свыше 173 тысяч человек и сформировал топ самых комфортных и доступных для жизни, сообщает РБК.

«Только пять городов из ста урбанисты отнесли и к комфортным, и к доступным по стоимости проживания одновременно: в порядке убывания это Краснодар, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга», - говорится в сообщении.

Столица России занимает в этом рейтинге только 52-е место из-за высокой стоимости жилья по сравнению со средней зарплатой. Также среди отрицательных факторов были названы пробки и невысокие экологические показатели.

Относительно доступными по стоимости жилья стали 25 российских городов, из них четыре миллионника – Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск и Красноярск.

При этом удобными для жизни посчитали 23 города, среди которых семь миллионников – Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Ростов, Самара, Воронеж, Казань.

Специалисты отметили, что в рейтингах не учитывали подмосковные города (Балашиха, Подольск, Химки, Королев и другие), хотя они подходят по численности населения, потому что по территориальной и экономической структуре являются частью Москвы.