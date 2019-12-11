РИАМО - 11 дек. В подмосковном Щелкове 21 декабря пройдет шествие Дедов Морозов, в котором примут участие свыше 130 зимних волшебников, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Щелково.

«Праздник начнется в 15:00 в Щелковском городском парке. Юных гостей ждет интерактивная программа и встреча с любимыми сказочными персонажами», - говорится в сообщении.

Колонна из более 130 Дедов Морозов стартует из парка в 15:30 и с песнями, плясками и хороводами пройдет по Парковой улице к площади Ленина.

Кульминацией праздника станет появление главного Деда Мороза страны и Снегурочки. Встреча с ними состоится в 16:00 на площади Ленина.

В этом сезоне в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева во второй раз запустили программу «Зима в Подмосковье». Эта туристическая программа призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление мест массовых гуляний и проведение всевозможных мероприятий.

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