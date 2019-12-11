РИАМО - 11 дек. Компания «ВКонтакте» представила лучшего исполнителя этого года, им стал Тиму Белорусских, сообщает Газета.ru

«Прорывом года» назван JONY, а «Артистом 2019» — Тима Белорусских», - говорится в материале.

Песни Белорусских слушали в плейлисте «ВКонтакте» и BOOM больше 1 миллиарда раз.

Отправляли друг другу пользователи и делились на личных страницах треками Jah Khalib, который стал лидером в номинации «Выбор пользователей 2019».

Знаменитому исполнителю Тиме Белорусских 21 год. Его клип на песню «Витаминка» в этом году также стал самым популярным на YouTube в России.