РИАМО - 11 дек. Изменения в работе городских автобусов введут в Москве 12 декабря из-за мероприятий в храме Христа Спасителя и на Новодевичьем кладбище, сообщается на сайте «Мосгортранса».

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет. 12 декабря в храме Христа Спасителя состоится отпевание Лужкова. В этот же день его похоронят на Новодевичьем кладбище.

«12 декабря с 06:00 не будут обслуживаться остановки: «Метро «Кропоткинская» – Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина» для автобуса №М3 по улице Волхонка в сторону метро «Семеновская»; «Метро «Кропоткинская» для автобуса №255 в Соймоновском проезде», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 12:00 не будет обслуживаться остановка «Новодевичье кладбище» для автобусов №№М3, 64, 216, 255, С12 в Лужнецком проезде в сторону стадиона «Лужники».

Изменения будут действовать до окончания мероприятий в храме Христа Спасителя и на Новодевичьем кладбище.

Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.

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