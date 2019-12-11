РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 11 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в двух квартирах жилого дома ЖК «Новые Котельники», никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ «16-го отряда ФПС по Московской области» Павел Иванов.

В среду в 13:30 в Единую дежурно-диспетчерскую службу 112 Люберец на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной части поступило сообщение о пожаре в 25-этажном жилом доме ЖК «Новые Котельники».

«В 13:40 прибыли к месту пожара, было установлено, что в одной из квартир горел строительный мусор. Огонь с одной квартиры перешел на другую. Во второй квартире обгорела часть вентилируемого фасада. В 14:05 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – сказал Иванов.

По его словам, в ликвидации возгорания было задействовано 10 единиц основной и специальной техники, 36 человек.