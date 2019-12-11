РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 дек. Воспитанники и преподаватели детской музыкальной школы и школы искусств городского округа Мытищи приняли участие в лекции-концерте «В мире музыкального ансамбля. От барокко до джаза», который прошел в среду в МДК «Яуза», сообщается на сайте администрации города.

Данный творческий проект стартовал в 2016 году и очень полюбился мытищинскому зрителю. Программа концерта состояла из выступлений 11 ансамблей, каждый из которых исполнил по 2 номера. Звучала музыка разных стилей, эпох и поколений.

«Почему такой интерес к музыкальному ансамблю? Потому что мы, люди современные, особенно дети и молодежь, сейчас погружены в виртуальный мир гаджетов и компьютеров. Никто никого не видит вокруг, ничего не слышит. А игра в музыкальном ансамбле или пение в вокальном ансамбле необычайно раскрепощает нас и дает возможность видеть и слышать не только себя, но и тех, кто рядом», – сказала ведущая концерта, музыковед, заслуженный работник культуры РФ Галина Зайцева.

Помимо народных инструментов, в концерте участвовали ансамбли скрипачей, духовых деревянных инструментов, джазовые и фортепьянные ансамбли, а также вокальные коллективы.