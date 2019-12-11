РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 дек. Жителей одного из дворов на Революционном проспекте Подольска приглашают на встречу по вопросам благоустройства территории 12 декабря, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подольске продолжаются встречи специалистов комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа с жителями по вопросам благоустройства дворов. В частности, обсуждается необходимость наличия детских игровых зон, парковочных мест, установки лавочек, поддержания порядка, ямочного ремонта внутридворовых проездов.

«12 декабря встреча состоится для жителей многоквартирных домов №№19/21, 23, 25/12 по улице Революционный проспект и пройдет в 15:00 у дома №23. Специалисты комитета рассказывают жителям о запланированных мероприятиях на каждой территории, дают необходимые разъяснения и отвечают на интересующие вопросы», – говорится в сообщении.

Принять участие в мероприятии приглашают всех желающих.