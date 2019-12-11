РИАМО – 11 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не ознакомились с результатами исследования о справедливом, по мнению россиян, минимальном ежемесячном доходе, сообщает Газета.ru.

«Ранее эксперты Общественной палаты провели исследование, во время которого выявили, что для 35% россиян справедливый минимум доходов составляет свыше 50 тысяч рублей (более 785 долларов) в месяц», - говорится в сообщении.

При этом Песков отметил, что правительство страны ведет работу по повышению благосостояния россиян. По его словам, все проекты, реализуемые в экономической сфере России, направлены на это.