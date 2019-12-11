РИАМО - 11 дек. Важная встреча представителей России и США в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне, но серьезного прогресса в отношении между странами пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сам Трамп назвал встречу с Лавровым и представителями РФ «очень хорошей», - сообщает Федеральное агентство новостей.

Он считает, что встреча прошла продуктивно, так как были подняты многие вопросы, среди которых договор РСМД, регулировка ядерных вооружений, а также события, связанные с Ираном, Северной Кореей и «вмешательством» в выборы.

Лавров сказал, что он выдвинул предложение выложить в сеть переписку России и США с октября 2016 года по январь 2017 года.

Она должна прояснить ситуацию, ведь в ней говорится, что российская сторона готова к сотрудничеству по вопросам вмешательства в выборы. Бывший президент США Барак Обама был против придания огласке этих сообщений.

Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря. Там он провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и встречу с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.