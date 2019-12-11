РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Два автомобиля столкнулись на проспекте Ленина в Подольске в среду днем, дорожно-транспортное происшествие произошло у перекрестка с улицами Кирова, Комсомольская и Большая Серпуховская, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец аварии.

«На проспекте Ленина столкнулись два автомобиля. Это произошло возле Дома книги. В результате аварии были перекрыты все три полосы по направлению в центр Подольска. На месте ДТП были сотрудники ГИБДД и скорая помощь», – сказал очевидец.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 15:13 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 1 километра.