РИАМО - 11 дек. На севере и северо-западе Подмосковья синоптики зафиксировали в среду отрицательные температуры, а также заметили небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Южный, юго-западный ветер <…> уже меняется на северо-западный, с которым на территорию региона начинает поступать более прохладный воздух. На севере и северо-западе области уже к 12 часам сегодняшнего дня (11 декабря) температура стала отрицательной, в воздухе закружили снежинки», - говорится в сообщении.

На территории Москвы температура пока остается положительной, хотя и понизилась на 1-2 градуса. В полдень в центре мегаполиса было плюс 3,5 градуса, в районе ВДНХ – плюс 2,1 градуса. К вечеру среды температура в городе опустится ниже нуля, возможно гололедица.

В ночь на 12 декабря в Москве прогнозируется минус 1 – минус 3 градуса, по области — 0 – минус 5 градусов. Атмосферное давление подрастет. Ветер изменит направление на юго-восточное. Днем в столице ожидается 0 – плюс 2, по области от минус 3 до плюс 2 градусов, небо может проясниться, а вот осадки маловероятны.

В конце рабочей недели средняя суточная температура будет слабо отрицательной. В Москве — 0 – минус 2, в Подмосковье – 0 – минус 5 градусов. Осадков не ожидается.

К выходным циклон принесет в Москву и область новые порции теплого и влажного воздуха, начнутся осадки, повысится температура.