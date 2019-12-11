РИАМО - 11 дек. Корпорация Google выделила десять самых ярких мероприятий года, международный конкурс Евровидение-2019 оказался на первом месте, сообщает Газета.ru.

«Евровидение-2019 стало самым популярным событием года по итогам поисковых запросов россиян в Google», - говорится в материале.

В этом году на песенном конкурсе участником от России стал Сергей Лазарев.

Второе место топа занимает падение Берлинской стены, которое отмечало свой 30-летний юбилей. Третье место у отборочного турнира Евро-2020, а именно футбольной игры между сборными России и Бельгии.

В топ попал и бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье. Строчку ниже занимает пожар в соборе Парижской Богоматери, а следом за ним - пожар в Магнитогорске.

На последних строчках топа Google - выборы президента Украины, Чемпионат мира по хоккею, премия «Оскар-2019» и штурм «Зоны 51».