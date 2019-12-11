РИАМО - 11 дек. Корпорация Google составила топ-10 самых популярных среди россиян персон этого года, ориентиром для подсчета популярности стали поисковые запросы в интернете, сообщает Газета.ru.

«В этом году в список попали только русскоязычные имена», - уточняется в материале.

Так, в топ попали четыре персоны, которые ушли из жизни в этом году, – рэпер Децл, певица Юлия Началова, радиоведущий Сергей Доренко и директор ЦУМа Алла Вербер.

Также в списке популярных людей этого года - актриса Анастасия Заворотнюк, которую многие знают как няню Вику из сериала «Моя прекрасная няня». У артистки выявили серьезную болезнь, из-за чего она попала в больницу в конце этого года.

Среди самых популярных по запросам оказался и продюсер Бари Алибасов, который выпил жидкость для прочистки труб «Крот» и получил тяжелый ожог пищевода.

Кроме того, россияне активно интересовались в интернете президентом Украины Владимиром Зеленским, который возглавил соседнюю страну в 2019 году.

Громкие судебные процессы тоже повлияли на топ самых популярных у россиян персон. Таким образом среди них оказались Егор Жуков, Иван Голунов и Павел Устинов.