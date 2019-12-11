РИАМО – 11 дек. Ставшая традиционной экологическая акция «Раздельный день» пройдет в Орехово-Зуеве 14 декабря, на акции можно сдать макулатуру, пластик, стекло, сообщается в группе «Ноль отходов Орехово-Зуево» в соцсети «ВКонтакте».

«По возможности сортируйте вторсырье дома, этим вы тоже облегчите труд волонтерам. Во избежание ошибок при сортировке ознакомьтесь с инструкцией в группе «Ноль отходов Орехово-Зуево» по ссылке», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, акция пройдет 14 декабря с 10:00 до 12:00, место проведения – парковка у ТЦ «Аквилон». Приглашаются все желающие.