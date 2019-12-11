РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Трехдневный всероссийский квадрофестиваль проведут на территории оздоровительного центра «Родина» в Подольске в мае 2020 года, в программе будут спортивные и развлекательные мероприятия, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель квадроклуба «ATV Club «Bizon» Кирилл Бородин.

Подольский квадроклуб «ATV Club «Bizon» планирует провести на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» трехдневный Всероссийский квадрофестиваль, который объединит любителей мототехники из различных уголков страны.

«Фестиваль будет проходить в мае 2020 года и будет рассчитан на три дня. В программе будут спортивные, развлекательные мероприятия и многое другое. В нем будут принимать участие гости из различных городов России, а также квадроциклисты и любители мототехники. Для гостей фестиваля будет организован палаточный городок, но главная изюминка программы пока будет секретом», – сказал Бородин.

Он отметил, что в настоящее время проводится большая работа по подготовке фестиваля. Проходить мероприятие будет при поддержке комитета по делам молодежи администрации округа.