РИАМО - 11 дек. В рамках реконструкции в Москве демонтировали часть стены кинотеатра «Художественный», сообщил РИАМО в среду представитель пресс-служба Мосгорнаследия.

«Отдельное внимание уделяется аварийной стене северного фасада, фотография которой в социальных сетях как раз и вызвала бурное обсуждение. Дело в том, что при демонтаже конструкций кровли на уровне третьего этажа реставраторы обнаружили участок стены длиной примерно шесть метров, который потерял несущую способность», - сказал собеседник агентства.

По его словам, была велика вероятность обрушения кладки из-за отсутствия связей и выветривания раствора между кирпичами.

«Было принято решение демонтировать аварийную кладку методом вычинки небольшими участками – не более 3 метров – и восполнить кладкой на растворе по реставрационной методике, согласованной проектом реставрации, то есть сохранившимися кирпичами и реставрационным материалом», - добавил собеседник агентства.

Помещения кинотеатра также приведут в порядок. Все реставрационные работы в кинотеатре проводятся под контролем специалистов департамента культурного наследия и по согласованному с ведомством проекту.

По остальным участкам кладки стены работы по вычинке будут проведены после уточнения их состояния и утверждения с Мосгорнаследием планов.

Кроме этого, все элементы, входящие в предмет охраны памятника, в том числе главный фасад здания с декором, будут сохранены и отреставрированы.

Сейчас часть этих деталей уже находится в реставрационных мастерских. Другая часть бережно укрыта в интерьерах: ограждение балкона и лож зрительного зала с лепными гирляндами, капители с маскаронами и листьями аканта, барельефы и венки над входами в зал.

Запланировано воссоздание в интерьерах на фризе композиции гиппокампов с датой постройки театра, на главном фасаде композиций барельефов «Селена» и «Гелиос», женского маскарона над входом, надписей «Художественный электро-театр», «Входъ» и «Выходъ».