РИАМО - 11 дек. Продолжается строительство станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии метро, она свяжет целый ряд магистралей, в том числе три ветки подземки и МЦД-1, и станет крупным логистическим центром, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В среду мэр столицы Сергей Собянин посетил стройплощадку и проверил ход проведения работ на будущей станции столичной подземки.

«На «Кунцевской» ведется серьезное строительство Большой кольцевой линии западного участка. Сама станция чрезвычайно важная, потому что она находится в месте пересечения целого ряда магистралей: Арбатско-Покровской линии, Филевской линии метро, будущей БКЛ, МЦД-1. То есть это один из самых крупных транспортно-пересадочных узлов. Он и сегодня перегружен уже», - сказал Собянин.

Градоначальник призвал скорейшей реализации данного проекта, поскольку он позволит комфортно пользоваться станциями метрополитена и переходами на другие линии.

Строительство западного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Хорошевская» до «Кунцевской» начали еще в 2018 году. Его общая длина составит 9 километров, здесь разместятся четыре станции — «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Мневники» и «Кунцевская».

Ввод «Кунцевской» подрядчиком намечен на 2021 год. На данный момент полностью выкопан котлован, ведется сборка щита диаметром 10 метров. 1 февраля планируется начать проходку в сторону станции «Давыдково».

Станция «Кунцевская» расположена вдоль Рублевского шоссе, между Молдавской улицей и путями МЦД-1 (Белорусским направлением МЖД). В перспективе она станет пересадочной на одноименные станции Филевской и Арбатско-Покровской линий метро, а также МЦД-1.