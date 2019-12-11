РИАМО - 11 дек. Начало зимы в Москве оказалось теплым не по сезону, температура первых 10 дней декабря была выше нормы на 4,5-4,9 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

В самом начале месяца положительная температурная аномалия была не очень большой, всего 1-2 градуса, а в течение суток температура держалась даже в отрицательном секторе термометров. С 5 декабря в городе становилось теплее и теплее. 10 декабря, по данным станции на ВДНХ, оказалось теплее многолетних значений на 8,6 градуса.

«Первая декада декабря в Москве по температуре воздуха оказалась выше нормы на 4,5-4,9 градуса и больше соответствовала последней декаде октября», - уточняется в материале.

Самая холодная ночь в столице была 2 декабря, когда температура опускалась до минус 5,2 градуса, а самым теплым был день 9 декабря с температурой плюс 4,4 градуса. В Подмосковье самая холодная ночь зафиксирована в Черустях (минус 10,5 градусов), а самый теплый день - в Павловском Посаде и в районе аэропорта Шереметьево (плюс 4,2-4,3 градуса).

Осадков в первой декаде месяца наблюдалась немного. На станции на ВДНХ зафиксировано всего 7,3 миллиметра осадков, что составляет 13% от месячной нормы, в Московской области выпало 5-10 миллиметров.