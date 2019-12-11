РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 дек. Свыше 500 различных мероприятий для детей и молодежи провели в подмосковном Подольске в течение года, их посетили более 10 тысяч человек, сообщила «РИАМО в Подольске» специалист комитета по делам молодежи администрации округа Анастасия Полозова.

В администрации Подольска 10 декабря прошло заседание молодежного совета при главе округа. В ходе повестки обсуждался вопрос взаимодействия общественных организаций с комитетом по делам молодежи в профилактической работе с несовершеннолетними, стоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

«Одним из основных направлений работы комитета по делам молодежи является поддержка активного и здорового образа жизни в молодежной среде. Совместно с подведомственными учреждениями комитет проводит досуговые и спортивно-массовые мероприятия. Во всех учреждениях проходит профилактическая работа с молодежью и подростками. Также проводятся мероприятия духовно-нравственной и патриотической направленности. Так, за 2019 год было проведено более 500 подобных мероприятий, которые посетили более 10 тысяч человек», – сказала Полозова.

В ходе встречи активистам общественных и молодежных организаций предложили посодействовать в работе с несовершеннолетними, стоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних округа. Оказать поддержку в данном направлении пообещали члены квадроклуба ATV Club Bizon, подольского отделения мотоклуба «Ночные Волки».