РИАМО - 11 дек. Столичная полиция проводит проверку по факту кражи имущества из автомобиля BMW, припаркованного в Лялином переулке, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по городу.

По его словам, 10 декабря в ОМВД России по Басманному району Москвы обратился мужчина 1979 года рождения.

«Он заявил, что в период с 9 по 10 декабря его автомашина BMW 530 находилась по адресу: Лялин переулок, дом 5, корпус 1. Утром 10 декабря мужчина обнаружил разбитое стекло задней правой двери своей автомашины. После визуального осмотра обнаружил отсутствие сумки черного цвета марки D/G, в которой находились личные вещи, а также личного оружия – травматического пистолета», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавший имеет разрешение на владение травматическим оружием.