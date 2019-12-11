РИАМО - 11 дек. Полицейские Подмосковья помогли коллегам ликвидировать незаконное производство алкогольной продукции в Калужской области и склады контрафактного спиртного в Москве и Московской области, сообщается на официальном сайте МВД России.

«Технологическая линия по изготовлению алкогольной продукции располагалась в арендованном ангаре на территории Боровского района Калужской области. Производство осуществлялось в антисанитарных условиях», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Там нелегально работали и проживали 11 граждан одной из республик Центральной Азии и Закавказья. Из Калужской области поддельная продукция поступала на два склада Москвы и Подмосковья. Затем фальсификат сбывали в различных субъектах России.

Полицейские изъяли 90 тысяч бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции с товарными знаками различных производителей, свыше 21 тысячи пустых стеклянных бутылок, восемь рулонов поддельных федеральных специальных марок. В складских и производственных помещениях находились одна полуавтоматическая линия и ручной станок для розлива.

По этим фактам возбуждены уголовные дела.

«Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - добавила Волк.