РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 дек. Сотрудники детской библиотеки Балашихи рассказали второклассникам об истории развития театрального искусства от античности до современности, ребята также приняли участие в викторине и попробовали себя в роли актеров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мероприятие о волшебном мире театрального искусства, приуроченное к Году театра, провела в среду в школе №3 заведующая детской библиотекой №2 МБУК «ЦБС имени Андрея Белого Лариса Труш.

«С помощью красочной электронной презентации учащиеся 2-го класса смогли проследить историю развития театра от античности до наших дней. Ребята узнали о структуре и разновидностях театра: драматический, кукольный, театр зверей, пальчиковый, театр теней, театр света, уличный театр и другие. Они также познакомились с множеством профессий, существующих на сцене и за кулисами», – говорится в сообщении.

Юные читатели библиотеки приняли активное участие в познавательной викторине и даже перевоплотились на некоторое время в настоящих актеров. Ребятам было предложено с помощью мимики и жестов показать свою игру как актера.

«У детей все отлично получилось, и начинающие актеры были встречены бурными аплодисментами и дружным смехом зрителей. Все получили огромное удовлетворение от общения и массу положительных впечатлений», – заключается в материале.