РИАМО - 11 дек. Власти Москвы подали документы на регистрацию Фонда защиты прав дольщиков, который будет выступать в качестве застройщика и финансироваться за счет бюджетных средств города, такая структура позволит сделать механизм строительства более прозрачным, сообщила журналистам в среду председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, фонд в столице создали еще в октябре, тогда вышла вся необходимая нормативно-правовая база.

«Все документы необходимые для регистрации были поданы 6 декабря, и сейчас мы ожидаем ответа от министерства юстиции. Фонд будет выступать в качестве застройщиков тех объектов, которые будут ему переданы. В отличие от субъектов Российской Федерации, московский фонд защиты прав дольщиков будет финансироваться исключительно за счет средств бюджета, без привлечения федеральных средств», - сказала Пятова.

По ее словам, такая структура позволит сделать механизм строительства в городе более прозрачным.