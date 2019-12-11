РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Репетиторов, таксистов и арендодателей Подольска начнут призывать к оплате налогов для самозанятых через мобильное приложение «Мой налог», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду в администрации Подольска прошло совещание по вопросу введения нового налогового режима «Налог на профессиональный доход», в рамках которого с начала года самозанятых предпринимателей стали призывать к оплате налогов. В мероприятии принял участие первый замглавы администрации округа Эдуард Щепетев, а также руководители различных комитетов администрации, депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«В Подольске имеется задача зарегистрировать более 3,5 тысяч самозанятых граждан в налоговом приложении «Мой налог». На 1 декабря было зарегистрировано свыше 3 тысяч человек, из которых 2,7 тысяч являются действующими налогоплательщиками. Особую работу следует провести с горожанами, работающими в сфере такси, оказывающих образовательные услуги, как репетиторство, а также с жителями, которые сдают в аренду свое жилье. В частности, таким самозанятым гражданам необходимо передать листовки, призывающие к оплате налогов и регистрации в приложении «Мой налог», – сказал Щепетев.

В ходе встречи было принято решение провести рейд совместно с сотрудниками ГИБДД и налоговой службы на территории округа, в ходе которого будут проверены таксисты. Также планируется провести встречи с руководством школ и адресно передать листовки горожанам, сдающим свои квартиры.