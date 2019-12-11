РИАМО – 11 дек. Встреча «Школы материнства» состоится в женской консультации Орехово-Зуева 19 декабря, на мероприятие приглашаются будущие мамы, сообщается на странице роддома Орехово-Зуева в соцсети «ВКонтакте».

«Милые женщины, рады сообщить вам, что очередное занятие «Школы материнства» состоится 19 декабря в 13:00 в конференц-зале женской консультации. Занятие проведет заведующая женской консультацией Валентина Васильевна Никипелова», — говорится в сообщении.

На встрече обсудят следующие темы: анатомо-физиологические изменения в организме матери во время беременности; наблюдение за течением беременности; родовспомогательные учреждения Подмосковья; информацию о комплексной услуге «Стань мамой в Подмосковье» и партнерских родах.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, посещение занятий бесплатное. Встреча состоится в женской консультации по адресу: Орехово-Зуево, улица Козлова, дом №30.