РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 11 дек. Принять участие в независимой оценке качества медицинской помощи в Домодедовской центральной городской больницы смогут жители округа до 17 декабря, сообщается на официальной странице пресс-службы муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«До 17 декабря домодедовцы могут принять участие в независимой оценке качества медицинской помощи в Домодедовской ЦГБ», – говорится в сообщении.

Для этого необходимо заполнить анкету на портале независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями по ссылке.