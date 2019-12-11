РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Сотрудники полиции в микрорайоне Салтыковка Балашихи задержали приезжих по подозрению в разбойном нападении на местного жителя, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с заявлением о том, что на улице Суздальская неизвестные, угрожая ему ножом, похитили телефон и кошелек с денежными средствами. Сумма ущерба составила 34 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны 22 и 25-летние уроженцы одной из республик ближнего зарубежья. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», – говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Их заключили под стражу.